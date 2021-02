Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 11.02.2021 (Četvrtak)., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prije podne uglavnom kiša, a postupan pad temperature zraka, uvjetovat će i prelazak kiše u susnježicu i snijeg, osim na jugu zemlje. Od sredine dana prema večernjim satima postupan prestanak padavina. Vjetar umjerene jačine. Prije podne vjetar postepeno mijenja smjer sa juga na sjever. Temperature zraka u jutarnjim satima između 4 i 10, i postupno će opadati.

PROGNOZA VREMENA ZA 12.02.2021 (Petak)., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno vedro. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -5, na krajnjem jugu zemlje do 0, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između -6 i -1, na jugu zemlje od 4 do 7 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 13.02.2021 (Subota)., umjereno do pretežno oblačno i prohladno vrijeme. Tokom dana, postupno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -5, na krajnjem jugu zemlje do 0, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između -7 i -1, na jugu zemlje od 4 do 7 stupnjeva.

(fhmzbih)