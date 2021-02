Prognoza vremena za naredne dane

U subotu, 13.02.2021., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Snijeg se prognozira uglavnom na području Hercegovine, zapada i jugozapada Bosne, rjeđe u centralnim i istočnim područjima. Padavine nisu obilne. Smanjenje oblačnosti u večernjim satima. Vjetar u većem dijelu Bosne umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jak vjetar sjevernog smjera se očekuje na području Hercegovine, zapada i jugozapada Bosne. Jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -5°C, na krajnjem jugu zemlje do 1°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između -5 i -1°C, na jugu zemlje od 1 do 3°C.

U nedjelju, 14.02.2021., u Bosni mala do umjerena naoblaka. U Hercegovini vedro. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između -12 i -6°C, na krajnjem jugu zemlje do -1°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje od 2 do 5°C.

(fhmzbih)