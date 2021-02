Prognoza vremena za naredne dane

U petak, 19.02.2021., u Bosni i Hercegovini se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama u Bosni će biti i magle. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 7 i 13°C.

U subotu, 20.02.2021., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 9 i 15°C.



(fhmzbih)