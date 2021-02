Prognoza vremena za naredne dane

U srijedu, 24.02.2021., dugotrajnija magla ili niska naoblaka se očekuju na području Krajine, sjevera i sjeveroistoka Bosne. U većem dijelu zemlje pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama u centralnim i istočnim područjima lokalno će biti magle. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 17°C, na jugu zemlje do 20°C. U mjestima sa dugotrajnom maglom najviša dnevna temperatura zraka do 12°C ili niža.

U četvrtak, 25.02.2021., dugotrajnija magla ili niska naoblaka se očekuju na području Krajine, sjevera i sjeveroistoka Bosne. U većem dijelu zemlje pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama u centralnim i istočnim područjima također će biti magle. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 21°C. U mjestima sa dugotrajnom maglom najviša dnevna temperatura zraka do 12°C ili niža.

(fhmzbih)