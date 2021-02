Prognoza vremena za naredne dane

U subotu, 27.02.2021., prije podne naoblačenje u Bosni i sjeveru Hercegovine. U drugoj polovini dana u Bosni lokalno može pasti malo kiše. U većem dijelu Hercegovine zadržalo bi se dosta sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13°C, na jugu zemlje od 17 do 22°C.

U nedjelju, 28.02.2021., u Bosni prije podne pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana postepeno razvedravanje. U Hercegovini većinom sunčano. Na sjeveru Hercegovine više oblačnosti prije podne. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2°C, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 16°C.

(fhmzbih)