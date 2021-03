Prognoza vremena za naredne dane

U subotu, 06.03.2021., pretežno oblačno veći dio dana. Širom Bosne prije podne se očekuje susnježica ili snijeg, s tim što u nizinama može padati i kiša. U Hercegovini uglavnom lokalno može pasti malo kiše. Nešto više padavina na sjeveru Hercegovine. Smanjenje oblačnosti u večernjim satima. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2°C, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 7°C, na jugu zemlje od 10 do 14°C.

U nedjelju, 07.03.2021., u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i -2°C, na jugu zemlje do 3°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C, na jugu zemlje od 10 do 14°C.



(fhmzbih)