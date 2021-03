Prognoza vremena za naredne dane

U utorak 09.03.2021., u Posavini i Krajini pretežno vedro. U ostatku zemlje oblačno. Tokom dana smanjenje naoblake u centralnim i istočnim područjima Bosne. Povremena i slaba kiša na jugu i jugoistoku Hercegovine. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 2 do 8, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 13 °C.

U srijedu 10.03.2021., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u Hercegovini i u istočnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od -4 do 1, na jugu od 2 do 7, a dnevna od 6 do 11, na jugu do 15 °C.

U četvrtak 11.03.2021., pretežno sunčano vrijeme. Porast naoblaka u večernjim satima. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 8 do 16 °C.

(fhmzbih)