Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 11.03.2021 (Četvrtak)., u Bosni sunčano uz umjerenu oblačnost. U Hercegovini sunčano. Novo naoblačenje u noći na petak. Vjetar slab do umjerene sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Krajem dana vjetar mijenja smjer na jugo. Jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0, na jugu zemlje do 3, a najviša dnevna temperatura zraka između 5 i 10, na jugu i sjeverozapadu do 14 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 12.03.2021 (Petak)., u Bosni i Hercegovini oblačno. U večernjim satima, ponegdje u sjevernim područjima i slabom kišom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu zemlje do 4, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu i sjeverozapadu do 14 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 13.03.2021 (Subota)., pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana i sa slabom kišom. Do kraja dana, postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu i sjeverozapadu do 14 stupnjeva.



(fhmzbih)