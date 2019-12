Prognoza vremena za naredne dane

U četvrtak, 19.12.2019., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima kiša većinom na području Hercegovine i jugozapada Bosne, rijeđe u centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 18°C.

U petak, 20.12.2019., pretežno oblačno vrijeme na području Hercegovine i jugozapada Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima jača kiša u Hercegovini, slabija u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Tokom dana lokalno slaba kiša u Hercegovini. Vjetar umjerene jačine južnog smjera. Tokom noći na subotu dalje jačanje juga. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17°C.

U subotu, 21.12.2019., prognozira se pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja. Obilne padavine u Hercegovini. Jako jugo prije podne, sa olujnim udarima. U drugoj polovini dana slabljenje vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 10 i 16°C.

U nedjelju, 22.12.2019., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Glavnina padavina u Hercegovini. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 15°C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)