Prognoza vremena za naredne dane

U petak 20.12.2019., jutro pretežno oblačno sa kišom u Hercegovini, zapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. U ostatku dana u većem dijelu Bosne postepeno razvedravanje i prestanak padavina. Vjetar umjeren južni i jugozapadni. U večernjim satima jaki udari juga na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 10 do 16 °C.

U subotu 21.12.2019., pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu naše zemlje. Obilnije padavine se očekuju u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U večernjim satima prestanak padavina u većem dijelu Bosne. Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeveru do 18 °C.

U nedjelju 22.12.2019., pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Obilnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U jutarnjim i večernjim satima kiša je moguća u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima jugozapadni. U večernjim satima vjetar slabi. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu od 7 do 12, a dnevna od 9 do 15 °C.

U ponedjeljak 23.12.2019., pretežno oblačno vrijeme povremeno sa slabom kišom. Na planinama sa slabim snijegom. Posli podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje sa zapada. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 14 °C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)