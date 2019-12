Prognoza vremena za naredne dane

U ponedjeljak 30.12.2019., u većem dijelu Bosne jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne sa slabim snijegom. U ostatku naše zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -8 do -2, na planinama do -13, na jugu od 0 do 4, a dnevna od -3 do 2, na jugu od 3 do 8 °C.

U utorak 31.12.2019., pretežno sunčano. Porast naoblake poslije podne ili u večernjim satima. Jutarnja temperatura od -9 do -3, na planinama do -14, na jugu od 0 do 5, a dnevna od -1 do 4, na jugu od 6 do 10 °C.

U srijedu 01.01.2020., u centralnim i istočnim područjima Bosne jutro pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. U ostatku naše zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -6 do -1, na jugu od 1 do 4, a dnevna od -1 do 5, na jugu od 8 do 12 °C.