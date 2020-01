Prognoza vremena za naredne dane

U utorak 13.01.2020., u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku naše zemlje, uglavnom, sunčano. U jutarnjim satima i dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab, veći dio dana jugozapadni. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu od 3 do 7, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 9 do 13 ° C.

U srijedu 14.01.2020., u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskom naoblakom.U ostatku zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 3 do 7, a dnevna od 5 do 10, na jugu od 9 do 14 °C.

U četvrtak 15.01.2020., u Hercegovini i na zapadu Bosne pretežno sunčano. U ostatku Bosne, uglavnom, oblačno i maglovito. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu od 3 do 7, a dnevna od 3 do 9, na jugu od 8 do 13 °C.

U petak 16.01.2020., u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. U ostatku zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 2 do 7, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 8 do 12 °C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)