Prognoza vremena za naredne dane

U petak, 17.01.2020., u većem dijelu Bosne dugotrajna magla i niska naoblaka. U Hercegovini, jugozapadu Bosne i na planinama sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 0°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 5°C, na jugu zemlje od 9 do 13°C.

U subotu, 18.01.2020., u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno oblačno vrijeme. U Bosni će biti i dosta magle. Padavine se očekuju u večernjim satima i tokom noći na nedjelju. Na jugu kiša. U većem dijelu zemlje susnježica ili snijeg. Padavine su slabijeg intenziteta. Vjetar slab do umjerene jačine većinom jugoistočnog smjera. Na sjeveru zemlje vjetar istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 4°C, na jugu zemlje od 7 do 11°C.

U nedjelju, 19.01.2020., u Bosni i Hercegovini oblačno. Na jugu slaba kiša. U većem dijelu zemlje susnježica ili slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Temperatura zraka većinom između -2 i 3°C, na jugu zemlje od 5 do 9°C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)