Prognoza vremena za naredne dane

U srijedu 22.01.2020., u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom ili niskom naoblakom. U ostalim područjima sunčano. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 3 do 9, na jugu od 8 do 13 °C.

U četvrtak 23.01.2020., u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom ili niskom naoblakom. U ostalim područjima sunčano uz malu do umjerenu oblačnost- Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 2 do 6, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 9 do 14 °C.

U petak 24.01.2020., u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom ili niskom naoblakom. U ostalim područjima sunčano. U večernjim satima naoblačenje. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 2 do 7, a dnevna od 4 do 9, na jugu od 8 do 14 °C.



(Federalni hidrometeorološki zavod)