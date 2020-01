Prognoza vremena za naredne dane

U četvrtak 23.01.2020., u Hercegovini i na jogozapadu Bosne vedro. U ostatku Bosne jutro i veći dio prijepodneva pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. Poslije podne se očekuje razvedaravanje. Vjetar u Bosni Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 9 do 13 °C.

U petak 24.01.2020., u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom ili niskom naoblakom. U ostalim područjima sunčano. Krajem dana ili tokom noći očekuje se postepeno naoblačenje. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 4 do 9, na jugu od 8 do 13 °C.

U subotu 25.01.2020., pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, zapadnim i centralnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu od 5 do 10, a dnevna od 7 do 13 °C.

U nedjelju 26.01.2020., oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Poslije podne padavine prestaju u Krajini, a krajem dana ili u večernjim satima u ostatlim područjima. Lokalno intenzivnije padavine u Hercegovini. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu od 6 do 10, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 14 °C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)