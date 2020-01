Prognoza vremena za naredne dane

U petak, 24.01.2020., magla i niska naoblaka se očekuju po kotlinama u centralnim i istočnim područjima i sjevernim područjima zemlje. Od sredine dana postepeno naoblačenje sa juga. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -7 i -1°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 8°C, na jugu zemlje od 10 do 13°C.

U subotu, 25.01.2020., u Bosni i Hercegovini oblačno. Povremeno će padati slaba kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 3°C, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12°C.

U nedjelju, 26.01.2020., u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom. Na planinama će padati i snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C.

U ponedjeljak, 27.01.2020., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. Slabijih padavina može biti u jutarnjim satima. Smanjenje oblačnosti poslije podne. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C, na jugu zemlje od 9 do 13°C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)