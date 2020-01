Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 28.01.2020 (Utorak)., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša se najprije očekuje na području Hercegovine i zapadne Bosne. Krajem dana, padavine se očekuju i u ostalim djelovima. Na planinama sa susnježicom i snijegom. Vjetar umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu do 13 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 29.01.2020 (Srijeda)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, ponegdje u centralnim djelovima i na jugu može pasti i malo kiše. Na planinama i malo snijega. Vjetar, slab do umjeren, a u Krajini na momete i pojačan južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 5, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10, na jugu do 13 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 30.01.2020 (Četvrtak)., malo do umjereno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 9, na jugu do 12 stupnjeva.

(Federalni hidrometeorološki zavod)