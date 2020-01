Prognoza vremena za naredne dane

U srijedu 29.01.2020., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom i povremenom kišom u većini područja. Na planinama slab snijeg. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 4 do 9, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 9 do 13 °C.

U četvrtak 30.01.2020., u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. U ostatku zemlje uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 6 do 12 °C.

U petak 31.01.2020., u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. U ostatku zemlje uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 °C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)