Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 1.02.2020 (Subota)., u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme. U ostatku naše zemlje sunčano uz umjerenu oblačnost. U večernjim satima ponegdje u sjeverozapadnim djelovima moguća je slaba kiša ili susnježica. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu od 5 do 9, a najviša dnevna od 9 do 15 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 2.02.2020 (Nedjelja)., jutro i prije podne pretežno oblačno vrijeme sa mjestimično slabom kišom, a na planinama sa snijegom. Poslije podne postepeno razvedravanje i prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu od 6 do 11, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 3.02.2020 (Ponedjeljak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U kotlinskim djelovima moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu od 6 do 11, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stupnjeva.

(Federalni hidrometeorološki zavod)