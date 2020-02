Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 4.02.2020 (Utorak)., pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne sa kišom u nižim područjima, a u višim susnježica i snijeg. Prema kraju dana i u večernjim satima i u nižim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne očekuje se susnježicu i snijeg. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu zemlje do 13, a najviša dnevna od 9 do 14 stupnjeva. Pad temperature tokom poslijepodneva i noći.

PROGNOZA VREMENA ZA 5.02.2020 (Srijeda)., pretežno oblačno vrijeme sa snijegom i susnježicom u centralnim, istočnim, zapadnim područjima Bosne, kao i na sjeveru i istoku Hercegovine. U ostataku Bosne očekuje se kiša. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 0 do 4, a najviša dnevna od 0 do 6, na jugu od 4 do 10 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 6.02.2020 (Četvrtak)., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od -9 do -3, na jugu od -3 do 2, a najviša dnevna od -2 do 4, na jugu od 3 do 9 stupnjeva.

(Federalni hidrometeorološki zavod)