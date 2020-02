Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 12.02.2020 (Srijeda)., pretežno oblačno vrijeme sa kišom povremeno. U višim područjima je moguća susnježica ili snijeg. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu od 5 do 10, a najviša dnevna od 5 do 11, na jugu od 10 do 13 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 13.02.2020 (Četvrtak)., jutro umjereno do pretežno oblačno. U ostatku dana sunčanije. Krajem dana i tokom večeri, ponegdje na jugu i zapadu sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu od 5 do 9, a najviša dnevna od 5 do 11, na jugu od 10 do 15 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 14.02.2020 (Petak)., pretažno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom ili susnježicom. U planinskim područjima sa snijegom. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu od 5 do 9, a najviša dnevna od 4 do 10 stupnjeva.

(Federalni hidrometeorološki zavod)