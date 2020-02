Prognoza vremena za naredne dane

U utorak 25.02.2020., uglavnom pretežno sunčano. Poslije podne naoblačenje u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne, a u tokom noći i u ostatatku zemlje. U večernjim satima slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 5 do 10, a dnevna od 11 do 17 °C.

U srijedu 26.02.2020., pretežno oblačno. U centralnim i istočnim područjima Bosne poslije podne kratkotrajno razvedravanje. Prije podne kiša se očekuje u Posavini, Krajini i u Hercegovini. Poslije podne i u večernjim satima padavine u cijeloj zemlji. Kiša u nizinama, a u višim područjima susnježica i snijeg. Tokom noći snijeg ili susnježica se očekuju i u nizinama Bosne. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 10 do 16 °C.

U četvrtak 27.02.2020., jutro pretežno oblačno sa snijegom ili susnježicom u većerm dijelu Bosne i kišom u Hercegovini. U ostatku dana postepeni prestanak padavina i smanjenje naoblake. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 6 do 11 °C.

U petak 28.02.2020., jutro i veći dio prijepodneva pretežno oblačno vrijeme sa kišom i susnježicom u Bosni i kišom u Hercegovini. U ostatku dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od -5 do 2, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 6 do 12, na jugu i sjeveru zemlje do 15 °C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)