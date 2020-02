Prognoza vremena za naredne dane

U srijedu, 26.02.2020., u Hercegovini oblačno vrijeme. U Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u drugoj polovini dana jače naoblačenje. Prije podne lokalno će padati slaba kiša. Jače padavine od poslijepodnevnih sati i tokom noći na četvrtak. U nizinama ispočetka će padati kiša, a na planinama snijeg. Padom temperature zraka tokom noći na četvrtak i u nizinama će padati susnježica ili snijeg, osim na jugu zemlje. Vjetar veći dio dana umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, povremeno sa jakim udarima. Poslije podne u Bosni vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu i u Krajini do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 17°C.

U četvrtak, 27.02.2020., u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno. U jutarnjim satima i dio prijepodneva većinom sa susnježicom ili snijegom, u nizinama može padati i kiša. Od sredine dana prema večernjim satima smanjenje oblačnosti. Novo naoblačenje krajem dana. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Poslije podne vjetar mijenja smjer na jugo koje će tokom noći jačati i očekuju se jaki, lokalno i olujni udari juga. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2°C, na jugu do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C.

U petak, 28.02.2020., prije podne pretežno oblačno sa kišom u nizinama, na planinama sa snijegom. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U ranim jutarnjim satima očekuju se jaki, lokalno i olujni udari juga. Sredinom dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 6 i 12°C.

U subotu, 29.02.2020., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 6 i 12°C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)