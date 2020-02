Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 28.02.2020 (Petak)., prije podne pretežno oblačno sa kišom u nizinama, na planinama sa snijegom. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U ranim jutarnjim satima očekuju se jaki, lokalno i olujni udari juga. Sredinom dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5, na jugu do 8, a najviša dnevna temperatura zraka između 6 i 12 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 29.02.2020 (Subota)., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka između 6 i 12, na jugu i sjeveru do 15 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 1.03.2020 (Nedjelja)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U južnim i jugozapadnim djelovima sa mjestimično slabom kišom. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 9 do 15, na jugu i sjeveru do 18 stupnjeva.

(Federalni hidrometeorološki zavod)