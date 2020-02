Prognoza vremena za naredne dane

U subotu, 29.02.2020., u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena naoblaka. Po kotlinama u centralnim i istočnim područjima će biti i magle. U drugoj polovini dana se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Krajem dana na području Krajine povremeno će biti i jakih udara juga. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -7 i -1°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 6 i 12°C.

U nedjelju, 01.03.2020., u Bosni i Hercegovini oblačno. Kiša se očekuje u drugoj polovini dana. Glavnina padavina je u Hercegovini i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne slabija kiša, a više padavina tokom noći na ponedjeljak. Snijeg može padati samo na planinama. Vjetar umjerene jačine južnog smjera. Povremeno će biti i jakih udara juga. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4°C, na jugu i u Krajini do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 9 i 15°C.

U ponedjeljak, 02.03.2020., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom prije podne. Glavninana padavina u jutarnjim satima. Na planinama može padati i snijeg. Krajem dana nove padavine u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Povremeno će biti i jakih udara juga. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17°C.

U utorak, 03.03.2020., u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom. Jače padavine na području Hercegovine gdje se prognozira između 40 i 80 litara kiše po metru kvadratnom. Na planinama može padati i snijeg. Vjetrovito prije podne. Očekuje se jako jugo. Poslije podne vjetar će oslabiti. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17°C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)