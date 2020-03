Prognoza vremena za naredne dane

U srijedu, 04.03.2020., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Padavine većinom u Bosni. U nizinama kiša, a u višim područjima snijegom. U Hercegovini rijetko može pasti malo kiše. Od večernjih sati postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 14°C.

U četvrtak, 05.03.2020., u Bosni i Hercegovini veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U centralnim i istočnim područjima po kotlinama će biti magle. Novo naoblačenje sa zapada od poslijepodnevnih sati prema kraju dana. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 8 i 14°C.

U petak, 06.03.2020., u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom. Na planinama može padati snijeg. U većem dijelu zemlje vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog smjera. Na sjeveru Bosne vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13°C.

U subotu, 07.03.2020., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa slabom kišom prije podne. Na planinama može padati slab snijeg. U večernjim satima razvedravanje. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 5°C, na jugu do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13°C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)