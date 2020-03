Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 7.03.2020 (Subota)., oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima (iznad 1000 m ) sa susnježicom i snijegom. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima u većini područja se očekuje prestanak padavina. Intenzivnije padavine u dijelovima sjeverne i sjeverozapadne Bosne. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu od 5 do 9, a najviša dnevna od 5 do 11, na jugu od 10 do 15 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 8.03.2020 (Nedjelja)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slabe padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. U ostatku dana postoji manja vjerovatnost za lokalno povremeno i slabu kišu u Bosni. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu od 3 do 8, a najviša dnevna od 3 do 9, na jugu od 8 do 13 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 9.03.2020 (Ponedjeljak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu od 1 do 6, a najviša dnevna od 6 do 11, na jugu do 13 stupnjeva..

(Federalni hidrometeorološki zavod)