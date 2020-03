Prognoza vremena za naredne dane

U četvrtak 12.03.2020., sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu od 8 do 12, a dnevna od 17 do 24 °C.

U petak 13.03.2020., u većem dijelu zemlje jutro sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepen porast naoblake. U večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuje kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu od 9 do 13, a dnevna od 15 do 21 °C.

U subotu 14.03.2020., oblačno vrijeme. Tokom dana kiša je moguća u Hercegovini. U večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuje kiša, a na planinama susnježica ili snijeg. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu od 7 do 11, a dnevna od 6 do 12, na jugu od 11 do 16 °C.

U nedjelju 15.03.2020., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne se očekuje kiša ili susnježica. U ostatku dana ponegdje na krajnjem istoku Bosne povremeno može biti slabih padavina. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 3 do 8, a dnevna od 1 do 7, na jugu od 7 do 12 °C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)