Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 21.03.2020 (Subota)., malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana porast oblačnosti. Poslije podne i krajem dana, ponegdje u sjevernim područjima se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna od 16 do 23 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 22.03.2020 (Nedjelja)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, kiša se očekuje u sjevernim i sjeveroistočnim područjima. Do kraja dana, padavine se očekuju i u ostalim djelovima. Najmanje padavina se očekuje u Hercegovini. Na planinama sa susnježicom ili snijegom. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu od 7 do 11, a najviša dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stupnjeva. Tokom noći, osjetan pad temperatura zraka.

PROGNOZA VREMENA ZA 23.03.2020 (Ponedjeljak)., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, ponegdje u centralnim i istočnim područjima može pasti i malo snijega. U Hercegovini malo do umjereno oblačno. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu od 3 do 6, a najviša dnevna od 2 do 8, na jugu do 10 stupnjeva.

(Federalni hidrometeorološki zavod)