Prognoza vremena za naredne dane

U utorak, 31.03.2020., u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno oblačno vrijeme. Većinom će padati susnježica ili snijeg, na jugu zemlje kiša. Padavine su slabog intenziteta. U večernjim satima smanjenje oblačnosti u sjevernim i sjeverozapadnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 1°C, na jugu od 6 do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 5°C, na jugu zemlje od 9 do 13°C.

U srijedu, 01.04.2020., u jutarnjim satima padavine su moguće na istoku i jugoistoku Hercegovine i istoku Bosne. U većem dijelu zemlje se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Više oblačnosti prije podne u centralnim i istočnim područjima. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini bura koja će krajem dana oslabiti. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i -1°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 12°C.



(Federalni hidrometeorološki zavod)