Prognoza vremena za naredne dane

U subotu, 04.04.2020., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. Vjetar u Bosni umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura, povremeno sa jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 19°C.

U nedjelju, 05.04.2020., u Bosni više oblačnosti u jutarnjim satima. Veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini će biti jakih udara vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 19°C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)