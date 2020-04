Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 8.04.2020 (Srijeda)., sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 5 do 10, a najviša dnevna od 13 do 19, na jugu i sjeveru do 23 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 9.04.2020 (Četvrtak)., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu od 5 do 10, a najviša dnevna od 16 do 23 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 10.04.2020 (Petak)., stabilno i sunčano vrijeme. Tokom dana, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu od 5 do 10, a najviša dnevna od 16 do 23 stupnja.

(Federalni hidrometeorološki zavod)