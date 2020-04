Prognoza vremena za naredne dane

U subotu, 11.04.2020., u Bosni i Hercegovini većinom umjereno, prolazno može biti i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7°C, na jugu zemlje od 8 do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23°C, na jugu zemlje do 25°C.

U nedjelju, 12.04.2020., u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6°C, na jugu zemlje od 8 do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25°C.



(Federalni hidrometeorološki zavod)