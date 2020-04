PROGNOZA VREMENA ZA NAREDNE DANE

U ponedjeljak 13.04.2020., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu od 9 do 13, a dnevna od 18 do 24 °C.

U utorak 14.04.2020., oblačno vrijeme sa kišom. U drugom dijelu dana u višim područjima Bosne se očekuje susnježica i snijeg. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu od 9 do 13, a dnevna od 6 do 11, na jugu od 10 do 16 °C.

U srijedu 15.04.2020., na jugu, istoku i jugoistoku naše zemlje jutro oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. U ostatku naše zemlje pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od -6 do 1, na jugu od 0 do 4, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 17 °C.