Prognoza vremena za naredne dane

U subotu, 18.04.2020., u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7°C, na jugu zemlje do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27°C.

U nedjelju, 19.04.2020., u Bosni i Hercegovini prije podne oblačno. Djelomično smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Prije podne u Hercegovini može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25°C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)