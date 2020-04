Prognoza vremena za naredne dane

U petak 24.04.2020., sunčano. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 17 do 23 °C.

U subotu 25.04.2020., u Bosni sunčano uz postepeno naoblačenje poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Poslije podne i u večernjim satima u većern dijelu Bosne se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24 °C.

U nedjelju 26.04.2020., sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslije podne u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne se očekuju pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 17 do 23 °C.



(Federalni hidrometeorološki zavod)