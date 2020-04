Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 30.04.2020 (Četvrtak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana rijetki lokalni pljuskovi su moguću ponegdje u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 16, a najviša dnevna od 18 do 24 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 1.05.2020 (Petak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, u većem djelu zemlje se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 16, a najviša dnevna od 15 do 21 stupanj.

PROGNOZA VREMENA ZA 2.05.2020 (Subota)., pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 15 do 22 stupnja.

(Federalni hidrometeorološki zavod)