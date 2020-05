Prognoza vremena za naredne dane

U subotu 02.05.2020., oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Krajem dana i tokom noći prestanak padavina i djelimično . Jutarnja temperatura od 8 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 22 °C.

U nedjelju 03.05.2020., pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Na planinama slab snijeg. Poslije podne prestanak padavina u Krajini, a do kraja dana i u ostalim područjima naše zemlje. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 11 do 17, na jugu od 18 do 23 °C.

U ponedjeljak 04.05.2020., u većem dijelu zemlje pretežno sunčano. U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 13 do 19, na jugu od 18 do 23 °C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)