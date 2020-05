Prognoza vremena za naredne dane

U petak 08.05.2020., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 19 do 25 °C.

U subotu 09.05.2020., pretežno sunčano uz umjeren porast naoblake poslije podne. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 21 do 28 °C.

U nedjelju 10.05.2020., pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 27 °C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)