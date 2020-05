Prognoza vremena za naredne dane

U petak 15.05.2020., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar umjeren do jak jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 30 °C.

U subotu 16.05.2020., pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne slabi i rijetki lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u Hercegovine, centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 °C.

U nedjelju 17.05.2020., pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući ponegdje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 17 do 22, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 °C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)