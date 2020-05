Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 20.05.2020 (Srijeda)., pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Poslije podne, postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 13 do 19, na jugu od 22 do 25 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 21.05.2020 (Četvrtak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Samo ponegdje u centralnim i istočnim područjima može pasti i malo kiše. Tokom dana, postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 13 do 19, na jugu od 19 do 23 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 22.05.2020 (Petak)., umjereno oblačno vrijeme. Poslije podne ili krajem dana, ponegdje u sjevernim i sjeverozapadnim djelovima, moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu od 19 do 23 stupnja.

(Federalni hidrometeorološki zavod)