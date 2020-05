Prognoza vremena za naredne dane

U subotu, 23.05.2020., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini prije podne sunčano, a u poslijepodnevnim satima umjereno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C.

U nedjelju, 24.05.2020., očekuje se dolazak frontalnog poremećaja sa sjeverozapada koji će usloviti kišu od jutarnjih sati na sjevernim područjima i zahvatiće cijelu zemlju do sredine dana. Padavine su većinom prije podne. U poslijepodnevnim satima postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar umjerene jačine sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje od 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 24°C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)