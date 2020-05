Prognoza vremena za naredne dane

U utorak, 26.05.2020., u Bosni oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jači pljuskovi i grmljavina se prognoziraju u sjevernim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar u Bosni umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C.

U srijedu, 27.05.2020., u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima. Moguća je slaba grmljavina. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 24°C.