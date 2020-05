Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 28.05.2020 (Četvrtak)., u Hercegovini uglavnom umjerena oblačno. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, ponegdje u sjeveroistočnim područjima sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 11, na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21, na jugu zemlje do 23 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 29.05.2020 (Petak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, ponegdje u sjeveroistočnim područjima moguća je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 11, na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21, na jugu zemlje do 23 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 30.05.2020 (Subota)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljaviom. Krajem dana, u centalnim, istočnim područjima i u Hercegovini bez padavina. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 11, na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21, na jugu zemlje do 23 stupnja.



(Federalni hidrometeorološki zavod)