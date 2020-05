Prognoza vremena za naredne dane

U petak 29.05.2020., umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu od 11 do 16, a dnevna od 13 do 19, na jugu od 20 do 25 °C.

U subotu 30.05.2020., oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 °C.

U nedjelju 31.05.2020., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slabi poslijepodnevni pljuskovi se očekuju ponegdje u Hercegovini, dijelovima centralne, istočne i jugozapadne Bosne. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 17 do 22, na jugu do 25 °C.



(Federalni hidrometeorološki zavod)