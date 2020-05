Prognoza vremena za naredne dane

U subotu, 30.05.2020., u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima u većem dijelu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C.

U nedjelju, 31.05.2020., preovladavaće pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje je moguća slaba kiša i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 23°C.

U ponedjeljak, 01.06.2020., u većem dijelu zemlje oblačno sa slabom kišom. Više sunčanog vremena na jugu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 23°C.



(Federalni hidrometeorološki zavod)