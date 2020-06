Prognoza vremena za naredne dane

U utorak 02.06.2020., prije podne u centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne porast naoblake. Povremena i slaba kiša je moguća na istoku Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 15 do 21, na jugu od 21 do 25 °C.

U srijedu 03.06.2020., jutro sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U ostatku dana postepen porast naoblake, što tokom poslijepodneva u Bosni može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 27 °C.

U četvratk 04.06.2020., umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima naoblačenje, što u Hercegovini može usloviti kišu. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 21 do 28 °C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)