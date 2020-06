Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 9.06.2020 (Utorak)., oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 10.06.2020 (Srijeda)., oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a najviša dnevna od 22 do 28 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 11.06.2020 (Četvrtak)., umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom poslije podne ili tokom noći. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, a najviša dnevna od 22 do 28 stupnjeva.



(Federalni hidrometeorološki zavod)