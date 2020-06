Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 18.06.2020 (Četvrtak)., prije podne umjereno vrijeme. Poslije podne smanjenje oblačnosti. Povremeni i slabi lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovii i na istoku i sjeveru Bosne. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 18 do 23, na jugu do 26 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 19.06.2020 (Petak)., malo do umjereno oblačno vrijeme. Nešto sunčanije se očekuje na jugu. Tokom dana, razovojem oblačnosti, u centralnim i istočnim područjima, moguć je i kratkotrajni lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 20.06.2020 (Subota)., malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, razvojem oblačnosti, u centarlnim i istočnim područjima sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 16 do 21, na jugu do 25 stupnjeva.