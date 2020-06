Prognoza vremena za naredne dane

U petak 19.06.2020., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne porast naoblake u Bosni može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu od 15 do 20, a dnevna od 23 do 29 °C.

U subotu 20.06.2020., sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslije podne se očekuje kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 °C.

U nedjelju 21.06.2020., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 15 do 20, u Hercegovini i Krajini do 25 °C.